В Одессе после столкновения двух иномарок одна из них врезалась в МАФ и загорелась

В результате ДТП пострадали 3 человека. Сгорел один из автомобилей и МАФ.

Сегодня в Одессе после столкновения двух иномарок одна из них врезалась в МАФ на остановке общественного транспорта и загорелась.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, утром патрульные получили сообщение о пожаре на ул. Люстдорфская дорога.

Как выяснилось, пожар произошел в результате ДТП – столкнулись Nissan Almera и Ford Sierra.

«В результате столкновения автомобилей Ford отбросило на МАФ, который находился остановке общественного транспорта, и автомобиль загорелся. На место были вызваны сотрудники ГСЧС, которые локализовали пожар», - сообщили в управлении.

Отмечается, что пострадали водители обоих машин, а также пассажир Ford. Все потерпевшие госпитализированы. Из-за случившегося перекрывали движение транспорта, осуществлялся его отвод. На место вызваны следователи.

В региональном главке ГСЧС уточнили, что ДТП случилось примерно в 6:00 на пересечении Люстдорфской дороги и ул. Шишкина.

В результате дорожно-транспортного происшествия сгорел автомобиль и МАФ. Огонь охватил 20 кв. м.