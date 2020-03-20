В Киеве арестован гражданин Грузии по подозрению в умышленном убийстве одномесячного ребенка сожительницы

Мужчина умышленно нанес ребенку несколько ударов по голове, в результате чего он умер.

В Киеве арестован 37-летний гражданин Грузии, который подозревается в умышленном убийстве годовалого ребенка сожительницы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 19 марта в квартире одного из домов в Деснянском районе столицы мужчина умышленно нанес ребенку несколько ударов по голове. В результате у ребенка была внутричерепная травма, от которой он умер.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.