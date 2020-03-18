В течение 2018-2020 годов житель Славянска под предлогом демонстрации фокусов заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет.

В Донецкой области задержан злоумышленник, который в течение двух лет развращал несовершеннолетних детей.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, расследуется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2020 годов житель Славянска под предлогом демонстрации фокусов заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет. Совершая с ними развратные действия, злоумышленник давал им по 50 гривен и отпускал домой.

Родители детей, узнав о действиях мужчины, обратились в полицию, и по результатам проведенных следственных (розыскных) действий злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Одессе до пяти лет тюремного заключения осудили пенсионера за растление 13-летней девочки.