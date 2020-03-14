Вблизи Бердянска они вышли в море на деревянном баркасе и с ними утрачена связь.

В Азовском море ищут трех рыбаков, которые сегодня вышли в море близ Бердянска на деревянном баркасе и с ними утрачена связь.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В определенное время рыбаки не вышли на связь.

"В настоящее время связи с рыбаками нет", - говорится в сообщении.

В поисковых работах задействован один катер Госпогранслужбы и один катер коммунальной спасательной службы.

Поиски ведутся примерно в 8 километрах от берега.