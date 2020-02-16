Суд в оккупированном Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток

О задержании украинского судна в Азовском море стало известно накануне, 15 февраля.

Подконтрольный российским оккупантам Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинцев, задержанных ФСБ в Азовском море.

Читайте такжеСхваченные россиянами украинские рыбаки на допросе признались в браконьерстве - росСМИ

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу “Погрануправления ФСБ по Республике Крым”.

Украинцев признали виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей").

Украинских граждан поместили под административный арест на 10 суток.

Кроме того, по факту незаконной добычи водных биоресурсов открыто дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов").

О задержании украинского судна в Азовском море стало известно накануне. Российские пограничники заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться.

"В ходе осмотра плавсредства обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – статную сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылова) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - заявили в пресс-службе так называемого "пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму".

Народный депутат от “Слуги народа” Павел Мельник заявил, что по его информации, россияне задержали граждан Украины Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова.