В Радомышле дезинфицировали церковь и автовокзал, которые посещала умершая от коронавируса

Дезинфекцию провели работники ГСЧС.

В Радомышле Житомирской работники ГСЧС дезинфицировали церковь и автовокзал, которые посещала умершая от коронавируса 71-летняя местная жительница.

Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

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"По результатам оперативного штаба, проведена дезинфекция двух помещений, где находилась инфицированная коронавирусом. На кадрах видно, как проводилось обеззараживание автовокзала в Радомышле и церкви, расположенной по ул. Большой Житомирской, 136", - написал он, добавив соответствующее видео.

По его информации, дезинфекцию провели сотрудники управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем заражения COVID-19, сегодня умерла.