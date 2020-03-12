Неизвестные ночью сожгли автомобиль руководителя Госэкоинспекции

По словам Егора Фирсова, поджог автомобиля является ответом на его деятельность во главе экоинспекции.

Неизвестные ночью сожгли автомобиль исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

Об этом Фирсов сообщил на своей странице в Facebook.

"Прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению автомобиль уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией", - написал он.

По словам Фирсова, поджог автомобиля является ответом на его деятельность во главе экоинспекции.

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"Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора. Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу", - подчеркнул Фирсов.

Как сообщал УНИАН, бывший внефракционный народный депутат Фирсов был назначен в.и.о. главы Госэкоинспекции 20 ноября 2019 года.

После своего назначения он написал в Facebook, что получил предложение заняться реформой экологического контроля.

По его словам, вникнув в процесс, понял, что экоинспекция - "один из самых коррумпированных органов в стране".