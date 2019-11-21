Госэкоинспекция получила временного руководителя

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Кабинет министров Украины назначил бывшего народного депутата Егора Фирсова временно исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции.

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Соответствующее распоряжение от 20 ноября 2019 года №1074-р опубликовано на правительственном портале.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной экологической инспекции Украины на начальника управления организационной деятельности - старшего государственного инспектора Украины по охране окружающей природной среды указанной инспекции Фирсова Егора Павловича", - говорится в документе.

Как сообщил Фирсов на своей странице в Facebooк, предложение заняться реформой экологического контроля он получил от премьер-министра Алексея Гончарука намного раньше.

"Предложение заняться реформой экологического контроля я получил от Алексея Гончарука четыре месяца назад. Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому. Затем были сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти. Так постепенно была составлена подробная дорожная карта наших дальнейших действий", - написал он.

По словам Фирсова, кадровый вопрос в инспекции – это проблема номер один.

"Вник в процесс, с уверенностью скажу, что экоинспекция - один из самых коррумпированных органов в стране. Хуже положение только в... Хотя имеется, ничего не может быть хуже ситуации, когда оклад у инспектора 3500 гривень, а наложить санкцию он может на несколько миллионов. В инспекции до сих пор работают люди злых гениев украинской коррупции, кадровый вопрос - это проблема номер один", – отметил Фирсов.

Он также заявил, что намерен участвовать в предстоящем конкурсе на должность руководителя ведомства, который в скором времени состоится.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до конца года провести "полную кадровую перезагрузку" в Госгеокадастре, Госгеонедр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.

Справка УНИАН. Егор Фирсов был народным депутатом восьмого созыва от "Блока Петра Порошенко", а также работал в Комитете Верховной Рады по вопросам евроинтеграции. В марте 2016 года его лишили мандата. Получил образование в Донецком национальном университете по специальности правоведение.