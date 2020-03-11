Студентки нашли скрытую камеру в душевой тернопольского общежития (видео)

Одна из версий правоохранителей – кто-то из студентов просто пошутил.

Жительницы первого общежития Тернопольского национального технического университета нашли скрытую камеру в душевой кабине.

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Как сообщается в сюжете телеканала Т1, полиция выясняет, кто и с какой целью установил камеру. Охранник общежития рассказал журналистам, что вечером на пост подошли жительницы общежития, и сообщили, что увидели в душевой телефон, на который велась запись.

Сколько времени работала камера, и куда транслировалось видео, девушки не знали. Поэтому и вызвали полицию. В полиции говорят, что телефон с камерой изъяли, однако действительно ли она записывала или транслировала видео онлайн – выясняется.

Одна из версий – кто-то из студентов просто пошутил. Однако, если выяснят, что видео снималось с целью шантажа, или для обнародования в сети, «шутнику» грозит уголовная ответственность.

В университете заявили, что со студентами проведут профилактическую беседу.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители расследуют факт размещения в Интернете видеозаписей гинекологических ультразвуковых исследований пациенток, сделанных в Одесском областном онкологическом диспансере.