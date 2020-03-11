В Николаеве бандиты ворвались в дом чиновника и пытали его семью, требуя деньги (видео)
В Николаеве двое мужчин напали и пытали семью руководителя управления одного из государственных предприятий.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Нападавшие ворвались в частный дом руководителя управления одного из госпредприятий Николаева и устроили там стрельбу. Ранение получила 38-летняя жена хозяина, она в больнице. Избили бандиты и тещу владельца дома, а его несовершеннолетний сын успел скрыться.
Злоумышленники пытали семью, требуя деньги. Хозяин начал сопротивляться, поэтому нападавшие успели только схватить кошелек с незначительной суммой.
Полиция разыскивает нападавших, однако поиски осложняет то, что нападавшие скрывали лица за балаклавами. Следователи расследуют дело по статье "разбой, совершенный группой лиц и соединенный с нанесением легких телесных повреждений".
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе мужчина избил в салоне маршрутки «Киев-Бровары» девушку-полицейскую, потому что та игнорировала его ухаживания. Суд арестовал злоумышленника.