В Николаеве бандиты ворвались в дом чиновника и пытали его семью, требуя деньги (видео)

Нападавшие были в балаклавах, поэтому их поиски значительно усложняются.

В Николаеве двое мужчин напали и пытали семью руководителя управления одного из государственных предприятий.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Нападавшие ворвались в частный дом руководителя управления одного из госпредприятий Николаева и устроили там стрельбу. Ранение получила 38-летняя жена хозяина, она в больнице. Избили бандиты и тещу владельца дома, а его несовершеннолетний сын успел скрыться.

Злоумышленники пытали семью, требуя деньги. Хозяин начал сопротивляться, поэтому нападавшие успели только схватить кошелек с незначительной суммой.

Полиция разыскивает нападавших, однако поиски осложняет то, что нападавшие скрывали лица за балаклавами. Следователи расследуют дело по статье "разбой, совершенный группой лиц и соединенный с нанесением легких телесных повреждений".

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе мужчина избил в салоне маршрутки «Киев-Бровары» девушку-полицейскую, потому что та игнорировала его ухаживания. Суд арестовал злоумышленника.