На Одесщине во дворе дома взорвали гранату (фото)
Сегодня ночью в городе Рени произошел взрыв во дворе жилого дома.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП.
По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, взрывной волной повреждены окна и фасад дома.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. «Сейчас правоохранители устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц», - отметил заместитель начальника Ренийского отделения полиции Валерий Кадина.