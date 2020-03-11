На Одесщине во дворе дома взорвали гранату (фото)

Взрывной волной повреждены окна и фасад дома. К счастью, никто из людей не пострадал.

Сегодня ночью в городе Рени произошел взрыв во дворе жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, взрывной волной повреждены окна и фасад дома.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. «Сейчас правоохранители устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц», - отметил заместитель начальника Ренийского отделения полиции Валерий Кадина.