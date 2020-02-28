В Одессе мужчина, угрожавший взорвать в суде гранату, мог получить боеприпас в пакете с едой - полиция

Злоумышленник, который взял судей в заложники, заявил, что он невиновен и желает увидеть семью.

В Одессе обвиняемый в убийстве мужчина, который сегодня в Приморском районном суде города угрожал взорвать гранату, мог получить боеприпас в пакете с едой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

По его словам, предполагается, что боеприпас находился в полиэтиленовом пакете с едой, который кто-то передал злоумышленнику.

«В зал суда он вошел уже с пакетом в руках… Будет начато служебное расследование по факту того, каким образом взрывоопасный предмет, или его муляж, попал в зал суда, а также, кто именно дал пакет с продуктами…», - сказал Бех.

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По предварительным данным, пакет с гранатой кто-то передал мужчине в помещении суда.

Как отметил Бех, в ходе служебного расследования просмотрят все видеозаписи, чтобы проследить путь следования подозреваемого при конвоировании из СИЗО, и его перемещение по территории суда, куда его заводили через специальный вход.

Уже в зале заседаний, когда мужчину поместили в «клетку», он достал гранату и заявил, что «требует справедливого суда», а также встречи с прокурором Одесской области.

Бех подчеркнул, что переговоры были сложные – подозреваемый настаивал на немедленном освобождении, утверждая, что невиновен. Также подозреваемый сказал, что три года не видел семью.

По словам начальника полицейского главка, подозреваемый пребывает в тяжелом психологическом состоянии. Принято решение о временном переводе его из СИЗО в изолятор временного содержания.

Назначена экспертиза, которая должна установить является ли изъятый предмет боевой гранатой.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статьям 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) и 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Приморском районном суде Одессы вооруженный гранатой мужчина, обвиняемый в убийстве, взял в заложники судей.