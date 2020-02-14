В полиции раскрыли подробности жуткого убийства пенсионерки в Киеве

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале дома.

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки, правоохранители задержали предполагаемого подозреваемого - зятя потерпевшей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что сегодня около 16.00 в Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в подвальном помещении дома на улице Харьковское шоссе обнаружили труп женщины.

"На месте правоохранители обнаружили тело 68-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти от многочисленных ножевых ранений. В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские задержали предполагаемого подозреваемого - 46-летнего зятя потерпевшей", - рассказали в полиции.

Читайте такжеПравоохранители задержали подозреваемого в убийстве в центре Киева пластического хирурга

Сейчас с задержанным работают следователи и устанавливают обстоятельства и мотивы тяжкого преступления. Для установления окончательной причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Собраны сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Харьковском массиве в пятницу произошло ужасное убийство.