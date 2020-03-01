В Киеве легковое авто с пассажирами упало в Русановский канал (видео)

По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением.

В Днепровском районе столицы водитель легковушки слетел с трассы и упал в Русановский канал. Пассажир машины не пострадал, а вот, в каком состоянии водитель, пока неизвестно.

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Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

Известно, что инцидент произошел около 21:40 в районе жилого массива Русановка. По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением и вылетел с дороги в Русановский канал.

Предварительно, спасатели вытащили из машины пассажира легковушки. Жив ли водитель и в каком он состоянии, пока неизвестно.

На месте работают спасатели ГСЧС, полиция и врачи.

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