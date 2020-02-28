На Черниговщине горели военные палатки: трое человек получили ожоги

Спасателей к тушению пожара не привлекали.

На Черниговщине во время пожара военных палаток трое человек получили ожоги рук.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Читайте такжеМать ушла к соседям: на Волыни во время пожара погибли двое детей

Согласно информации, вблизи пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242-го общевойскового полигона Оперативного командования «Север» воинской части 3321 Министерства обороны Украины ночью (около 2 часов) произошел пожар двух военных палаток УСБ-56.

Огнем уничтожены палатки. Причина и нанесенный ущерб устанавливаются. В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. К тушению пожара подразделения ГСЧС не привлекались.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря на военном полигоне "Широкий Лан", расположенном в Николаевской области, произошел пожар.