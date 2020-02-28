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На Черниговщине горели военные палатки: трое человек получили ожоги

16:10, 28 февраля 2020
Происшествия
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Огнем уничтожены две палатки / Архивное фото: vppnr.gp.gov.ua

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

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Согласно информации, вблизи пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242-го общевойскового полигона Оперативного командования «Север» воинской части 3321 Министерства обороны Украины ночью (около 2 часов) произошел пожар двух военных палаток УСБ-56.

Огнем уничтожены палатки. Причина и нанесенный ущерб устанавливаются. В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. К тушению пожара подразделения ГСЧС не привлекались.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря на военном полигоне "Широкий Лан", расположенном в Николаевской области, произошел пожар.

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