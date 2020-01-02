В Минобороны сообщили о пожаре на полигоне "Широкий Лан" - пострадал военный
13:34, 02 января 2020Происшествия
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Состояние пострадавшего - удовлетворительное.
Из-за пожара пострадал военный / фото inshe.tv
На военном полигоне "Широкий Лан", расположенном в Николаевской области, на днях произошел пожар.
Об этом 2 января сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.
"31 декабря 2019 года около 05:30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате этого сгорело три палатки", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также сообщили, что из-за пожара пострадал один военнослужащий - он получил ожоги и сейчас находится в госпитале в удовлетворительном состоянии.
Как сообщал УНИАН, в 2018 году на этом же полигоне из-за разрыва искрогасителя был травмирован военный.
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