В Минобороны сообщили о пожаре на полигоне "Широкий Лан" - пострадал военный

Состояние пострадавшего - удовлетворительное.

На военном полигоне "Широкий Лан", расположенном в Николаевской области, на днях произошел пожар.

Об этом 2 января сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

"31 декабря 2019 года около 05:30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате этого сгорело три палатки", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также сообщили, что из-за пожара пострадал один военнослужащий - он получил ожоги и сейчас находится в госпитале в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на этом же полигоне из-за разрыва искрогасителя был травмирован военный.