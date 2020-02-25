Стычки в Новых Санжарах: полиция опровергла свое заявление об аресте четырех подозреваемых

Правоохранители уточнили, что суд в Полтаве рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения двум лицам.

В полиции опровергли распространенную ранее информацию об аресте четырех подозреваемых в причастности к столкновениям в Новых Санжарах Полтавской области.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области, в рамках шести открытых уголовных производств уведомлены о подозрении еще пять человек.

"В Жовтневом районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства", - сообщили правоохранители, извинившись за опубликованную ранее "неточную" информацию.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, полиция Полтавской области сообщила об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей четырем подозреваемым в причастности к столкновениям в Новых Санжарах.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД «Новые Санжары» Полтавской области.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая.

Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.