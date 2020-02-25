Беспорядки в Новых Санжарах: суд арестовал четверых подозреваемых

Сейчас полицией расследуется шесть уголовных производств, начатых в связи с групповым нарушением правопорядка в Новых Санжарах.

На Полтавщине четырем подозреваемым в причастности к массовым беспорядкам в Новых Санжарах избраны меры пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Отмечается, что на сегодня подозрения в причастности к массовому беспорядку (ст. 294 УК Украины) получили пять человек.

«Четырех из них суд взял под стражу сроком на 60 суток. Еще одному изберут меру пресечения после установления места пребывания», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, еще один мужчина был задержан по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского. Ему суд определил 60 суток домашнего ареста без права покидать место жительства в ночное время суток.

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По информации правоохранителей, пока следственное управление полиции Полтавской области расследует шесть уголовных производств, начатых в связи с групповым нарушением правопорядка в Новых Санжарах.

В частности, расследование продолжается по таким направлениям, как блокирование транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины), групповое нарушение общественного порядка (ст. 293 УК Украины), массовые беспорядки (ст. 294 УК Украины), нарушение равноправия граждан в зависимости от национальной принадлежности, соединенные с насилием или угрозами (ч. 2 ст. 161 УК Украины), покушение на умышленное причинение полицейскому телесных повреждений в связи с выполнением служебных обязанностей (ст. 15 ч. 2 ст. 345 УК Украины) и призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку (ст. 295 УК Украины)

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД «Новые Санжары» на Полтавщине.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая.

Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.