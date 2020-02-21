В Новых Санжарах полиция задержала 24 протестующих, им грозит до 8 лет лишения свободы (фото)

В полиции отметили, что в Новых Санжарах сосредоточен резерв для реагирования на возможное обострение ситуации.

Во время беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине были задержаны 24 человека, принимавших участие в столкновениях с полицией.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко после заседания правительственного оперативного штаба в Новых Санжарах вечером в четверг, 20 февраля, передает zn.ua.

"Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека", - сказал Клименко.

Он уточнил, что 17 человек были задержаны в первой половине дня, еще семеро – вечером.

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Как сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев, задержанным в Новых Санжарах грозит до 8 лет лишения свободы, пишет РБК-Украина.

Задержанные были доставлены в территориальное подразделение полиции.

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние - это преступления тяжкие. Это статья 294 УКУ - массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК - нанесение повреждений работнику правоохранительного органа (санкция статьи до 5 лет лишения свободы, - ред.). Это серьезные статьи", - сообщил Сулаев.

В Новых Санжарах сосредоточен резерв для реагирования на возможное обострение ситуации. Правоохранители будут дежурить круглосуточно усиленно патрулировать населенный пункт, добавляет zn.ua.

"Сейчас в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования", - рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители с утра протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22 члена экипажа и сопровождающего медперсонала, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

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В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо протестующих людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах получили тяжелые ранения более 10 полицейских.