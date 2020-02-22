На Львовщине грузовой поезд на железнодорожном перегоне переехал пенсионерку

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

На Львовщине 76-летняя женщина попала под грузовой поезд.

Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.

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В Каменка-Бугский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Сихов-Давидов» в одном из сел Пустомытовского района около 11.35 в результате наезда поезда погибла женщина.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшей – 76-летней местной жительницы. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье водитель легковушки, пытаясь скрыться с места аварии, насмерть сбил 56-летнюю женщину.