В мэрии Тернополя заявили о хакерской атаке на их сайт из-за заявления о коронавирусе

Правоохранителей призвали установить причастных к DoS-атаке.

В Тернопольском городском совете заявили, что вчера вечером на их официальный сайт была осуществлена DoS-атака.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

«По нашей информации, атака была связана с публикацией на сайте обращения городского головы Тернополя Сергея Надала с требованием не допустить размещения лиц, эвакуированных из Китая, в санатории «Медоборы», - сообщили в пресс-службе.

Городской совет призвал правоохранителей расследовать данный инцидент, чтобы установить причастных к DoS-атаке.

По состоянию на сегодняшнее утро сайт городского совета уже полноценно работал.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 февраля, городской председатель Тернополя Сергей Надал обнародовал официальное обращение к председателю Тернопольской ОГА Игорю Сопелю и председателю облсовета Виктору Овчаруку, в котором призвал предотвратить потенциальное размещение в санатории «Медоборы» украинцев, которых собираются эвакуировать из Китая.

В свою очередь Сопель ответил, что официального подтверждения намерения привезти в Тернопольскую область эвакуированных из Китая украинцев нет.

Ожидается, что самолет с украинскими, которых должны эвакуировать из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, прилетит в Украину 20 февраля.