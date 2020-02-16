Под Полтавой в ДТП с грузовиком пострадали пять человек
15:19, 16 февраля 2020Происшествия
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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Под Полтавой столкнулись три транспортных средства / pl.npu.gov.ua
Сегодня утром на выезде из Полтавы на автодороге Киев - Харьков произошло столкновение грузовика, пассажирского автобуса и микроавтобуса Mercedes Sprinter, который ехал рейсом Харьков - Познань.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины..
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"Двумя бригадами скорой в медицинские учреждения Полтавы для обследования доставили пятерых участников ДТП. Полиция оформляет происшествие и выясняет обстоятельства столкновения транспортных средств", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНАН, во Львовской области водитель автомобиля, находясь под действием наркотических веществ, совершил наезд на пешеходов.
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