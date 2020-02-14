В Чернигове полиция расследует публичные угрозы журналисту в соцсетях

По обращению журналиста открыто производство по статье "угроза убийством".

В Чернигове полиция расследует факт публичных угроз местному журналисту через социальные сети.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Согласно сообщению, вчера в Черниговский отдел полиции с заявлением обратился журналист, который в последнее время работает по медийному направлению в одном из коммунальных предприятий города. Он сообщил полицейским, что в популярной соцсети ему публично угрожает расправой один из руководителей местного ОСМД. Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством, насилием, или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности).

Такое правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Как стало известно УНИАН, указанный журналист - 60-летний Владислав Савенок (журналист-фрилансер; менеджер по связям с общественностью одного из коммунальных предприятий Черниговского городского совета.).

Во время споров о коммунальных услугах в Чернигове в социальной сети Facebook ему были адресованы сообщения - «я тебе реально носа сломлю», «придется ходить в гипсе и работу искать», «я тебе очки разрушу. Мало тебе руки ломали?». Журналист подал заявление в полицию из-за кибербуллинга и угроз физической расправой.

«Прошу дать правовую оценку действиям В.Е (названа конкретная фамилия - УНИАН) по фактам кибербуллинга, угроз физической расправой, а также препятствования журналистской деятельности и возможности выполнять свои профессиональные обязанности», - говорится в тексте заявления в полицию.

Также Савенок к заявлению добавил 11 страниц доказательств реальных угроз - сканкопий сообщений из соцсетей.

«Гиперссылки еще вчера работали с его угрозами. Следователи их проверяли. У меня нет желания посадить, или что-то подобное. Я хочу, чтобы человек понял, что надо себя вести адекватно», - прокомментировал корреспонденту УНИАН свое обращение в полицию журналист.