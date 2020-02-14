В Харькове противники дороги через "Барабашово" возвели баррикады и пришли в полицию (фото, видео)

Участники акции протеста требуют от начальника облуправления Нацполиции защиты бизнеса и жалуются на бездействие правоохранительных органов.

На территории торгового центра "Барабашово" группа людей разместила плакаты и флаги "Стоп дорога", а также бочки с дровами.

Инициатор акции - общественная организация "Всеукраинская антикоррупционная палата", передает Суспільне.UA.

По словам организаторов, акцию начали после того, как на объектах некоторых предпринимателей появились предписания Департамента территориального контроля Харьковского горсовета о демонтаже объектов.

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Спикер горсовета Юрий Сидоренко назвал распространение информации об акции на рынке проплаченной.

Впоследствии инициаторы акции поехали к Главному управлению Нацполиции в Харьковской области. Они требуют от начальника облуправления Валерия Сокуренко защиты бизнеса и жалуются на бездействие правоохранительных органов. На встрече присутствовали предприниматели, которые поддерживают "АВЭК", представитель ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев.

"Сейчас на "Барабашово" ситуация обострена. Потому что поступила информация, что они хотят или сегодня ночью, или завтра сносить наши торговые объекты. Мы забаррикадировались, будем отстаивать. Пришли к вам, чтобы донести, чтобы вы тоже понимали, что там не какая-то кучка непонятных людей, собрались, какие-то бочки начали курить... Мы предприниматели, обычные предприниматели", — сказал участник встречи с Сокуренко Руслан Гусейнов.

Отметим, по плану Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, в Харькове должны построить дорогу из Салтовки через рынок "Барабашово" в сторону центра, чтобы разгрузить движение. Кернес ссылается на генеральный план Харькова, в котором в разные годы было предусмотрено строительство дороги.

Городская власть, поддержанная частью предпринимателей, предлагает предпринимателям, павильоны которых подпадают под демонтаж, сотрудничать с коммунальным предприятием. Планируется, что торговцы смогут арендовать в КП магазины на другой площадке.

Представители концерна "АВЭК" считают действия городских властей незаконными. Нардеп и почетный президент концерна Александр Фельдман заявил, что будет противостоять строительству дороги.

В ситуацию вмешалась Харьковская облгосадминистрация. Председатель ОГА Алексей Кучер сообщал, что ему не удается посадить Кернеса и Фельдмана за стол переговоров.