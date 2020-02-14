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В Одессе пожарная машина перевернулась и перекрыла улицу (видео)

13:34, 14 февраля 2020
Происшествия
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Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП случилось примерно в 6:00 на пересечении улиц Балковская и Дальницкая.

Отмечается, что в результате столкновения пожарного автомобиля, Mitsubishi Mirage и Audi A4, произошло опрокидывание машины спасателей.

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Пострадавших в результате ДТП нет.

«Причины аварии будут установлены в ходе расследования дела», - сообщили в управлении.

По словам очевидцев, автомобиль спасателей опрокинулся, пытаясь избежать столкновения. Иномарки получили значительные механические повреждения.

Опрокинувшийся пожарный автомобиль заблокировал проезжую часть.

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