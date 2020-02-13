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Под Одессой на оформление ДТП за рулем собственного авто приехал пьяный следователь

10:03, 13 февраля 2020
Происшествия
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В Одесской области на аварию прибыл нетрезвый следователь / Иллюстрация - УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Александровка – возле города Черноморска - произошло ДТП с пострадавшими.

На место происшествия направили наряд сектора реагирования патрульной полиции.

Через некоторое время на спецлинию «102» поступило еще одно сообщение от участников этого дорожно-транспортного происшествия.

«Граждане сообщили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения», - рассказали в главке.

Как отмечается, на место аварии выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и областного управления внутренней безопасности.

В главке утверждают, что полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол по ст.130 КУоАП. По данному факту начато служебное расследование, на период проведения которого правоохранитель отстранен от исполнения обязанностей по должности.

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