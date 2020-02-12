На Львовщине двух копов подозревают в организации сбыта наркотиков

Посредник, которого привлекли полицейские, получал от них наркотики с целью перепродажи. Затем он «сдавал» покупателей этим же полицейским, которые искусственно наращивали «результаты» своей работы.

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух полицейских, которые подозреваются в организации механизма распространения и сбыта наркотиков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, заместитель начальника одного из райотделов полиции совместно со своим подчиненным через угрозы и шантаж привлекли к противоправной деятельности наркозависимого с судимостью.

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«Посредник получал наркотики от полицейских и перепродавал «товар». После этого он предоставлял информацию о покупателях полицейским, которые, злоупотребляя служебным положением, искусственно наращивали «результаты» работы отдела», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали обоих полицейских, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, во время передачи посреднику амфетамина и каннабиса. Изъятые нарковещества направлены на экспертизу.

Сейчас задержанным планируется объявить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.