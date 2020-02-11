В Тернопольской области поезд насмерть сбил мужчину и не остановился

Вероятно, машинист в темноте не увидел пешехода и не почувствовал удара.

В Тернопольской области поезд смертельно травмировал мужчину и не остановился.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, тело погибшего на железнодорожном пути обнаружил вчера 10 февраля в 21.29 машинист электрички, которая проезжала между станциями Цебров - Озерная Зборовского района. Он сообщил диспетчеру, который вызвал полицию и «скорую».

Во время предварительного осмотра тела эксперт установил, что травмы характерны от наезда поезда. По версии правоохранителей, мужчина, вероятно, шел в попутном направлении с железнодорожным транспортом и не успел вовремя отойти. В результате удара он погиб на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа установила, что сбивший мужчину поезд уже прибыл во Львов. На электровозе и на первом вагоне специалисты обнаружили следы крови. По предварительным данным, машинист в темноте не увидел прохожего и не почувствовал удара.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. На вид ему 40-50 лет.

Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 276 ч. 3 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.