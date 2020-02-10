На Львовщине четверо рыбаков провалились под лед, один умер

Сейчас трое рыбаков находятся в больнице.

На Львовщине четверо рыбаков провалились под лед, один из них скончался по дороге в больницу от переохлаждения.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Яворивский отдел полиции 9 февраля около 19.00 поступило сообщение о том, что на водоеме возле села Новый Яр рыбаки провалились под лед и пытаются спастись.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, а также медики.

Отмечается, что о происшествии правоохранителям сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащили их из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева.

«Личности рыбаков установлены - ими оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 лет. Трое из них госпитализированы, четвертый - старший из винничан, умер по дороге в больницу. Как предварительно установили медики - от переохлаждения», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи Яворивского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай». Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.