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"Зубки полетели?": во Львове возмущенные люди избили пьяного пассажира самолета (видео)

04:57, 10 февраля 2020
Происшествия
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По некоторым данным, пьяному пассажиру выбили несколько зубов / скриншот из видео

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Как сообщил пассажир Павел Фищук, самолет летел со Львова в Киев.

Пассажиры пытались самостоятельно снять пьяного мужчину с рейса, однако он сопротивлялся. Из-за этого несколько пассажиров, используя нецензурную лексику, избили мужчину. По некоторым данным, ему выбили несколько зубов.

Пассажира все-таки удалось снять с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.

Как сообщал УНИАН, под Днепром пьяная женщина избила девушку-фельдшера скорой, которая приехала на вызов.

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