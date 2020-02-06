Под Днепром пьяная женщина до сотрясения мозга избила фельдшера скорой

При осмотре вызывающая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила несколько раз кулаком в голову девушку-фельдшера.

Под Днепром пьяная женщина избила девушку-фельдшера скорой, которая приехала на вызов.

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Об этом на странице в соцсети написал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко. По его данным, 5 февраля, в 19:42, поступил вызов из Голубовки к гражданке 46 лет: «Повышение артериального давления, головная боль». После осмотра и обследования врачи установили предварительный диагноз: «алкогольное опьянение» и предложили госпитализацию, от которой женщина отказалась в грубой форме.

"В 21:42 «больная» повторно вызвала бригаду скорой по тому же поводу. При осмотре вызывающая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила несколько раз кулаком в голову 24-х летнюю девушку фельдшера. По обращению выехала оперативная группа работников Национальной полиции. От пострадавшей принято заявление", - написал он.

По данным Шевченко, сегодня в 00:15, фельдшера с жалобами на сильную головную боль, головокружение, тошноту, многократную рвоту доставили ​​санитарным автомобилем в приемное отделение Новомосковской ЦРБ. Там ее осмотрели, обследовали и госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение. Гематома левой височной области. Производственная травма».