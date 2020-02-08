"Не хотела, чтобы умер": 18-летняя украинка рассказала о выстреле в сотрудника тира в Полтаве

Девушку уже задержали. Ей 18 лет, замужем, живет в Днепре и работы у нее нет.

В зал суда девушка, которая попала накануне в инструктора тира в Полтаве, заходит в наручниках и в сопровождении полиции. 18-летнюю Веронику Моторину правоохранители подозревают в убийстве.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На оперативном видео с места убийства видно, что на стенде стоит 10 единиц оружия, среди которых автомат, карабин, винтовка. Один пистолет лежит на столе. Раненого 65-летнего инструктора пытались спасти. «На место была вызвана карета экстренной медицины, несмотря на то что мужчину пытались спасти, реанимационные мероприятия положительного результата не дали. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте», - говорят в полиции.

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Девушку – задержали. Ей 18 лет, замужем, живет в Днепре и работы у нее нет. В Полтаву, говорит, приехала к парню. Она уже попадала в поле зрения правоохранителей, ведь полтора года назад сбежала из оздоровительного лагеря на Херсонщине. Сегодня ее подозревают в убийстве. «Я бы хотела сказать, что это было случайно. Я не хотела, чтобы он умирал», - говорит девушка.

Подробности стрельбы появились в местной прессе: писали, что походу девушки в тир предшествовала ссора с парнем будто бы из-за ревности. И после того как она попала в одного инструктора, направляла оружие на другого, но ее успели остановить. Огласка подробностей дела не понравился прокурору: он просит сделать заседание закрытым. Адвокат поддерживает и в конце судья просит убрать камеры из зала.

Охранник гимназии, что рядом рассказывает, когда тир действительно был школьный, а теперь в нем тренируются в том числе и правоохранители. «В свое время он принадлежал к школе. Сейчас ученики и школа никакого отношения к этому тиру не имеют. МВД там проводит свои стрельбища по графику. А в такие дни, там только на условиях лицензии, по разрешению МВД, по справке, которую предоставляют», - говорит мужчина.

В конечном итоге суд принимает решение – оставить под стражей подозреваемую Веронику Моторину по крайней мере на 2 месяца, пока будет длиться следствие.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.