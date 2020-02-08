В Киеве на станции "Протасов Яр" поезд сбил 17-летнюю девушку

Следователи начали досудебное расследование в связи с гибелью несовершеннолетней.

В Киеве на железнодорожной станции «Протасов Яр» поезд сбил 17-летнюю девушку.

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. На месте происшествия правоохранители, опросив свидетелей и очевидцев, предварительно выяснили, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и не обратила внимание на поезд, который приближался к станции.

По словам свидетелей, машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевшая не отреагировала, поскольку была в наушниках. От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта").

Как сообщает издание «Информатор», трагедия произошла вечером 7 февраля.