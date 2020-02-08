В Полтаве нашли труп с оторванной головой

Мужчина был найден в погребе своего частного дома.

7 февраля в селе Рокитное Полтавской области найдет труп мужчины без головы.

Как сообщили УНИАН в Кременчугском отделе полиции, соседи вызвали полицию, так как пропал их сосед.

Читайте такжеВ Энергодаре пьяный водитель на «зебре» сбил коляску с младенцем

При осмотре территории мужчина был найден в погребе своего частного дома. При этом от тела была оторвана голова. Следов насильственной смерти не выявлено.

В полиции предполагают, что голову отгрызли собаки. Тело отправлено на судмедэкспертизу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 февраля в Киеве произошла авария с участием авто «Славута». Легковушка протаранила часть забора частного дома.