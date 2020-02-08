В Полтаве нашли труп с оторванной головой
11:11, 08 февраля 2020Происшествия
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Мужчина был найден в погребе своего частного дома.
Тело отправлено на судмедэкспертизу / Информатор
7 февраля в селе Рокитное Полтавской области найдет труп мужчины без головы.
Как сообщили УНИАН в Кременчугском отделе полиции, соседи вызвали полицию, так как пропал их сосед.
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При осмотре территории мужчина был найден в погребе своего частного дома. При этом от тела была оторвана голова. Следов насильственной смерти не выявлено.
В полиции предполагают, что голову отгрызли собаки. Тело отправлено на судмедэкспертизу.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 февраля в Киеве произошла авария с участием авто «Славута». Легковушка протаранила часть забора частного дома.
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