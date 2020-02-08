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В Киеве пьяный водитель снес часть забора и уснул в авто копов (фото, видео)

09:25, 08 февраля 2020
Происшествия
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Мужчина уснул в авто полицейских, когда те оформляли протокол нарушения / kiev.informator.ua

Об этом сообщает Информатор.

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По словам правоохранителей, нарушитель ехал в сторону проспекта Бажана, но на повороте он не справился с управлением, его занесло и он врезался в забор.

Кроме водителя, в машине была еще и сожительница. Патрульные выяснили, что водитель употреблял спиртное, а тест на наличие алкоголя показал 2,22 промилле, что превышает допустимый показатель в 11 раз.

Во время оформления протокола мужчина уснул в автомобиле полицейских, а его жена держала бутылку водки в руках и пыталась пить пиво на заднем сидении патрульного авто.

Владелец дома рассказал, что это уже не первый случай, когда в его забор врезаются автомобили.

Обстоятельства происшествия выясняют.

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