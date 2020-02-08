В Киеве пьяный водитель снес часть забора и уснул в авто копов (фото, видео)

Владелец дома рассказал, что это уже не первый случай, когда в его забор врезаются автомобили.

В ночь на 8 февраля в Киеве произошла авария с участием авто «Славута». Легковушка протаранила часть забора частного дома.

Об этом сообщает Информатор.

Читайте такжеВ Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира

По словам правоохранителей, нарушитель ехал в сторону проспекта Бажана, но на повороте он не справился с управлением, его занесло и он врезался в забор.

Кроме водителя, в машине была еще и сожительница. Патрульные выяснили, что водитель употреблял спиртное, а тест на наличие алкоголя показал 2,22 промилле, что превышает допустимый показатель в 11 раз.

Во время оформления протокола мужчина уснул в автомобиле полицейских, а его жена держала бутылку водки в руках и пыталась пить пиво на заднем сидении патрульного авто.

Владелец дома рассказал, что это уже не первый случай, когда в его забор врезаются автомобили.

Обстоятельства происшествия выясняют.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области задержали двух местных жителей, которые за долг в 500 гривень убили человека.