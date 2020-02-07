Очевидцы рассказали подробности стрельбы в Мукачево (видео)
12:15, 07 февраля 2020Происшествия
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В результате стрельбы пострадали два человека.
В перестрелке ранены два человека / Mukachevo.net
Стали известны подробности утренней стрельбы, произошедшей в Мукачево на Закарпатье.
Как рассказали очевидцы в комментарии журналисту Виталию Глаголе, стрельбу они услышали около девяти часов утра. Местный житель сообщил, что видел на месте два черных Mersedes.
"Я думал, гранаты какие-то. У меня забор начал шататься", - говорит мужчина.
По словам очевидца, ему показалось, что "стреляли просто в воздух".
Как сообщал УНИАН, в пятницу на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба. По данным полиции, в результате нее пострадали два человека - 24-летний и 40-летний местные жители. Сейчас они находятся в медучреждениях.
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