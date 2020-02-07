Очевидцы рассказали подробности стрельбы в Мукачево (видео)

В результате стрельбы пострадали два человека.

Стали известны подробности утренней стрельбы, произошедшей в Мукачево на Закарпатье.

Как рассказали очевидцы в комментарии журналисту Виталию Глаголе, стрельбу они услышали около девяти часов утра. Местный житель сообщил, что видел на месте два черных Mersedes.

"Я думал, гранаты какие-то. У меня забор начал шататься", - говорит мужчина.

По словам очевидца, ему показалось, что "стреляли просто в воздух".

Как сообщал УНИАН, в пятницу на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба. По данным полиции, в результате нее пострадали два человека - 24-летний и 40-летний местные жители. Сейчас они находятся в медучреждениях.