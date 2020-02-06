В Киеве ночью двое мужчин устроили погоню с полицией и ДТП (видео)

Инцидент произошел на левобережной части столицы.

В Киеве в ночь на 6 февраля пьяный водитель устроил погоню с полицией, что впоследствии привело к ДТП.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел около 00.30 в Дарницком районе столицы. Водитель и пассажир Subaru Forester успели объехать левый берег от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону.

"Когда Subaru оказалась на обочине, двое мужчин покинули салон и пытались скрыться от полиции. Одного из них оперативно задержали правоохранители. Второй скрылся от сотрудников полиции через дворы, при этом жители соседних домов сообщили нам, что видели его и слышали выстрелы. По предварительной информации, нарушитель стрелял в воздух. Но патрульные никак не прокомментировали эти предположения, лишь подтвердили, что выстрелы были и в результате никто не пострадал", - пишет издание.

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Отмечается, что во время погони на улице Елизаветы Чавдар Forester задел автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытался врезаться в еще одну машину, выехав на встречную полосу. Предварительно, водитель кроссовера был пьян.

На месте работали четыре экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Кроме того, правоохранители осматривали дворы домов на улицах Гмыри, Чавдар и по проспекту Бажана в поисках второго нарушителя, который смог скрыться от полицейских.