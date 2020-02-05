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В ужасном ДТП на Харьковщине погибли пять человек (фото)

19:23, 05 февраля 2020
Происшествия
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Обстоятельства устанавливают правоохранители / Фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Сообщение об аварии в городе Изюм на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" поступило в полицию 5 февраля около 16:10. Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Nubira, который двигался по главной дороге, столкнулся с "ВАЗ-2109", который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств", - говорится в сообщении.

После столкновения произошло возгорание / Фото: ГСЧС

В результате погибли 42-летний водитель "ВАЗ" и двое пассажиров 41 и 43 лет, а также два пассажира второго авто. Его водителя доставили в больницу.

"Информация о происшествии зарегистрирована в Изюмском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

Одного человека доставили в больницу с травмами / Фото: ГСЧС

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове грузовик влетела в АЗС.

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