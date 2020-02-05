В ужасном ДТП на Харьковщине погибли пять человек (фото)

Два автомобиля столкнулись, после чего загорелись.

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще один травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Сообщение об аварии в городе Изюм на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" поступило в полицию 5 февраля около 16:10. Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Nubira, который двигался по главной дороге, столкнулся с "ВАЗ-2109", который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств", - говорится в сообщении.

В результате погибли 42-летний водитель "ВАЗ" и двое пассажиров 41 и 43 лет, а также два пассажира второго авто. Его водителя доставили в больницу.

"Информация о происшествии зарегистрирована в Изюмском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове грузовик влетела в АЗС.