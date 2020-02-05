В Харькове грузовик влетел в АЗС (видео)

Авария произошла в районе Окружной дороги Харькова.

В Харькове утром в среду произошло ДТП - грузовой автомобиль въехал в АЗС.

Об этом сообщается в группе "Харьков.Салтовка" в Facebook. Там же размещено и видео аварии.

"На Окружной (спуск с 17 кладбища) МАЗ влетел в заправку. Других битых машин рядом нет, походу водитель не справился с управлением", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на улице Полтавский шлях в Харькове произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу девять автомобилей.