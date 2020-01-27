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На Центральном ж/д вокзале Киева взрывчатки не обнаружено

18:37, 27 января 2020
Происшествия
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Столичный вокзал возобновил работу / Фото УНИАН

Как сообщается на странице "Укрзализныци" в Facebook, Центральный железнодорожный вокзал работает в штатном режиме.

"В 17:40 специальные службы закончили проверять объект. Никаких опасных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, работу Центрального железнодорожного вокзала в Киеве было ограничено из-за анонимного сообщения о заминировании. Всех сотрудников и пассажиров эвакуировали, вокзал проверяли взрывотехники. Поезда курсировали по графику.

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