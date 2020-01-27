В Киеве снова "заминировали" железнодорожный вокзал: проходит эвакуация
В Киеве в очередной раз ищут взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзале из-за анонимного сообщения о минировании.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Работу вокзала временно ограничили.
"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.
В УЗ призвали сохранять спокойствие и отнестись к временным неудобствам с пониманием.
Читайте такжеВ Днепре за "минирование" вокзалов задержали мужчину - ему грозит до шести лет тюрьмы
Как сообщал УНИАН, на днях правоохранители задержали мужчину за анонимное сообщение о "минировании" столичного вокзала. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и свой поступок внятно объяснить не смог. Правонарушитель – местный житель, 1991 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.