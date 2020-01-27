В Днепре частные детективы прослушивали телефоны за $3 тысячи

Злоумышленники предоставляли "услуги" по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом.

Служба безопасности Украины прекратила в Днепре незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые прослушали пользователей смартфонов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники предоставляли «услуги» по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом относительно физических и юридических лиц.

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Обнаруженное СБУ шпионское оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, которая хранится и обрабатывается в терминале мобильной связи, а также контролировать электронную переписку в популярных мессенджерах. Наблюдение за каждым «клиентом» было оценено в 3 тысячи долларов США.

У злоумышленников изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениями, содержащими банковскую тайну, персональные данные объектов «наблюдения», которые подлежат защите.

Сейчас устанавливаются должностные лица банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению дополнительных данных «клиентов», а также заказчиков противоправных услуг.

Начато уголовное производство по ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.