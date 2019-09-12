В Киеве задержали банду, занимавшуюся незаконной слежкой за деньги (фото)

Задержанные на заказ прослушивали, следили, взламывали электронные ящики, аккаунты в соцсетях и мессенджерах.

Сотрудники службы безопасности Украины пресекли в Киеве деятельность группы лиц, которые за деньги передавали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеНАБУ задержало на "горячем" председателя Николаевского облавтодораКак отметили в службе, противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за похожие преступления.

«Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали, что с 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами. Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, электронной почте и в популярных мессенджерах, а также незаконно вмешивались в информационные ресурсы правоохранительных органов», – говорится в сообщении

Отмечается, что участники группы подыскивали клиентов среди представителей бизнес кругов. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за «комплекс услуг».

При этом участие в нелегальном бизнесе каждого из злоумышленников было четко определено. Организаторы, двое жителей столицы, отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские ‒ проводили визуальное наблюдение, контактировали с должностными лицами в полиции и СБУ. Действующие правоохранители соответственно непосредственно осуществляли прослушивание.

«В ходе проведения многоходовой спецоперации правоохранители задержали шестерых участников группы во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента. Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли сводные отчеты по результатам незаконно проведенных негласных следственных розыскных действий, вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники. Также обнаружены копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютерная техника с доказательствами осуществления противоправной деятельности», – сообщили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статьям 328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове СБУ задержала на взятке заместителя начальника следствия управления Нацполіції.