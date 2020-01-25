цей матеріал доступний українською

Киберполиция разоблачила лиц, которые создавали платформы для онлайн-казино

13:36, 25 января 2020
Происшествия
91 0
Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает Департамент киберполиции Украины, правоохранители установили, что к организации такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

Читайте такжеВ центре Киева «накрыли» подпольное казино (фото, видео)

Участники преступной группы создали общественное объединение якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация, была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Для технической разработки ресурсов в штате организации было более 50 IT-специалистов.

Так, заказчик, платя 15 тыс. долларов, получал в собственность онлайн-казино с постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тыс. долларов настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей.

База пользователей всех их ресурсов онлайн-казино насчитывала около 300 тыс. пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.

Ежемесячно прибыль от деятельности группы составляла около 50 тыс. долларов.

Установлены все участники группы. Деятельность их ресурсов заблокирована.

Работники киберполиции с привлечением спецназа КОРД и полка особого назначения полиции Харьковской области провели одновременно 8 обысков в Киевской области, в столице и в Харькове. Обыски проводились в жилье фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и в их автомобилях. По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Вся техника направлена на экспертизу.

Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.

Участникам группы грозит до 12 лет заключения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter