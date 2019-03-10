В Одессе сгорело расположенное в жилом доме казино (фото)

Очевидцы утверждают, что это был поджог.

В Малиновском районе Одессы сгорело помещение казино «Лото», расположенное в жилом доме.

Читайте такжеВ Одессе водитель впал в кому прямо за рулем авто

Как сообщила сегодня пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области, вчера в 20:05 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в казино ООО «Вип-Лото» на ул. Академика Филатова.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в одноэтажной пристройке пятиэтажного жилого дома и распространился на балкон второго этажа здания, хозяйку квартиры эвакуировали.

«Спасатели пожар локализовали в 20:30 и в 20:39 ликвидировали на общей площади 50 кв. м. В результате пожара огнем повреждены помещения игровых автоматов и балкон на втором этаже дома. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекалось 8 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Причину возгорания в ГСЧС не называют.

Как сообщили УНИАН очевидцы, возгорание произошло по адресу Филатова, 41. Помещение игорного заведения полностью выгорело, также повреждено несколько жилых квартир на втором этаже. По неподтвержденным данным, причиной пожара стал поджог – якобы неизвестные забежали внутрь, вылили горючую жидкость и подожгли.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области случившееся пока не комментируют.