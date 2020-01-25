Виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме - МИД Ирана

Соответствующую информацию сообщил глава МИД Ирана.

Виновного в сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране сейчас удерживают в тюрьме.

Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью изданию Der Spiegel, сообщает агентство ISNA.

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Отвечая на вопрос, почему властям понадобилось три дня, чтобы признать, что вооруженные силы сбили самолет, Зариф сказал: «Это была сложная ситуация в сложное время. Другим требовалось гораздо больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. Они до сих пор официально не извинились. Американский офицер, ответственный за его уничтожение, даже получил медаль. Между тем иранец, который сбил украинский самолет, сейчас находится в тюрьме».

Министр добавил, что Иран пригласил к участию в расследовании авиакатастрофы украинцев, владельца самолета и представителей компании Boeing.

«Мы открыты для участия других. Мы проводим надлежащее расследование, основанное на международных требованиях», - заверил Зариф.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных.