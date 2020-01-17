Иранцы сдавали обломки самолета МАУ на лом – эксперты

Понять причину падения "Боинга" экспертам помогли уцелевшие личные вещи пассажиров и экипажа.

Украинские эксперты на месте падения самолета МАУ под Тегераном увидели, как местные жители растаскивают вещи погибших и обломки Boeing по домам.

Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института Александр Рувин.

«На месте самолета увидели кучу непонятного народа, иранцев, которые собирали остатки, вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память брал», – сказал он.

Читайте такжеУкраинские эксперты первыми обнаружили, что самолет МАУ в Иране сбила ракета

По словам Рувина, понять причину падения "Боинга" им помогли личные вещи пассажиров и экипажа, которые уцелели, а также нахождение большинства элементов борта.

"На месте сборки обломков (самолета - ред.) нами было найдено несколько планшетов, остатков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-либо другого фактора. Потом уже во время осмотра каждой детали самолета нами были определены и выявлены места, где непосредственно попадал элемент поражения какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло, каким образом", - отметил Рувин.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.