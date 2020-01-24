В Днепре спасают жизнь парня, в которого на остановке влетела маршрутка (видео)

В аварии пострадали четверо людей.

В Днепре спасают жизнь парня, в которого на остановке влетел микроавтобус.

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Как сообщал УНИАН, маршрутка в Днепре влетела в толпу на трамвайной остановке. Четверо людей, в частности, 12-летний мальчик, получили травмы.

Отмечается, что рейсовый микроавтобус, который уже был не на маршруте, занесло на повороте, и он влетел в толпу на остановке. Свидетели утверждают, что водитель был выпившим.