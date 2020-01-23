В Днепре пьяный водитель микроавтобуса сбил четырех пешеходов

Все четверо пострадавших доставлены в больницу.

На вул. Ударников в городе Днепр пьяный водитель микроавтобуса сбил четырех пешеходов, среди которых 12-летний мальчик.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«По предварительной информации, 23 января около 17:40 водитель автомобиля «Мерседес Sprinter» 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов», - говорится в сообщении.

Все четверо пострадавших доставлены в больницу. Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области полицейские устанавливают личность водителя, который смертельно травмировал на автодороге двух мужчин и скрылся с места происшествия.