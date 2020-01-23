В Херсоне ночью сожгли офис "партии Шария" (фото)

Неизвестный разбил окно и забросил внутрь помещения стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

В Херсоне ночью неизвестные сожгли офис "Партии Шария", полиция открыла производство.

Как сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области, сообщение о пожаре в офисе одной из политических партий поступило в полицию 22 января, около 23:50 от ГСЧС.

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"Работники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и никто из граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что здание подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и закинул внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом. С места преступления изъяты вещественные доказательства, которые направлены на исследование", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц злоумышленников, причастных к совершению преступления.

В "Партии Шария" подтвердили, что в сгоревшем помещении находился их офис. "В Херсоне подожгли штаб Партии Шария. На месте полиция, пожарные, наши юристы", - говорится в сообщении в Facebook.

Напомним, в конце декабря во время судебного заседания над подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета "активисты" напали на журналистов издания sharij.net.